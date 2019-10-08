РИАМО - 8 окт. По итогам 9 месяцев 2019 года АО «Мособлэнерго» выполнило 8 тысяч технологических присоединений к электросетям, мощность по исполненным договорам составила свыше 176 мегаватт, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Наибольшее количество технологических присоединений выполнено АО «Мособлэнерго» в Раменском филиале – 1191 исполненных договоров, в Домодедовском филиале – 1180 договоров и в Красногорском филиале – 1807 договоров», – отмечается в сообщении.

Всего с начала года в компанию поступило более 12,6 тысячи заявок на подключение, а количество заключенных договоров составило свыше 9,5 тысяч общей мощностью 268 мегаватт.

Порядка 96% от общего количества заявок на подключение к электросетям поступает в компанию онлайн через «Портал потребителя».