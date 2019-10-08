РИАМО – 8 окт. В новые теплые «квартиры» в Московском зоопарке перебрались кафрские рогатые вороны, для пернатых здесь разместили много игрушек, сообщается на странице зоопарка в Facebook.

«Следом за приматами в закрытый вольер в «Доме птиц» переехала пятерка наших кафрских воронов. Дрого, Рубенс, Сократ, Платон и Бруно уже уютно устроились на новом месте и радушно встречают гостей. Эти пернатые не переносят холода. В природе они живут в жаркой Африке, поэтому московские дожди и промозглые ветра им не по душе. А вот в теплом вольере зимовать куда лучше», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что помещение отапливается. Кроме того, в нем много новых игрушек и предметов обогащения среды, с которыми вороны радостно взаимодействуют.

Новое пространство пришлось птицам по нраву. Чтобы пернатые не чувствовали никакого дискомфорта и легче восприняли эти перемены, заботливые киперы продолжают регулярные занятия с воронами.

«По команде сотрудников птицы перемешаются с места на место, запрыгивают или залетают на всевозможные возвышения, ловят на лету лакомства или извлекают их из специальных емкостей – шаров, баночек, высохших кокосов», – добавляется в сообщении.

Рогатые вороны – род африканских птиц-носорогов. Это весьма крупные птицы, размер тела некоторых особей может достигать метра в длину. Они ведут наземный образ жизни и питаются насекомыми, змеями, другими птицами, амфибиями и даже черепахами.