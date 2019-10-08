РИАМО – 8 окт. Счетная палата РФ провела проверку целевого использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников для господдержки производства, проката и показа отечественных фильмов и анимационных картин в 2017–2018 годах, а также в истекшем периоде 2019 года, по итогам исследования предложено провести комплексную оценку киноотрасли, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, в Счетной палате рассказали, что количество иностранных зрителей, посмотревших российские картины за рубежом, снизилось почти на 15%. Сейчас оно составляет порядка 8 миллионов человек. Это связывают с недостаточно эффективной поддержкой показа отечественного кино за рубежом.

«Отмечается, что достижение среднесрочных целей по стратегии культурной политики до 2030 года в области кинематографии оценивается одним целевым показателем. Специалисты предложили разработать документ федерального уровня в области кинематографии», – говорится в сообщении.