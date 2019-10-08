РИАМО - 8 окт. Исследования Международного центра финансово-экономического развития показали, что внедрение электронного журнала позволяет экономить массу времени, так, «Школьный портал» Подмосковья позволяет сэкономить педагогам минимум 20 часов за четверть, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.
«Например, подготовка выписок с оценками для родителей раньше занимала до шести часов, а «Школьный портал» позволяет делать это меньше чем за два часа», - сказала Забралова.
Она также отметила, что портал позволяет экономить время и упрощает жизнь учеников и их родителей. Например, можно заниматься дистанционно, проходить тесты и анкетирования, а также узнавать актуальную информацию о домашних заданиях — все они отображаются в сервисе.
«Школьный портал» — это единая точка доступа к образовательному пространству Московской области, которая была запущена в 2015 году.
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