РИАМО - 8 окт. Исследования Международного центра финансово-экономического развития показали, что внедрение электронного журнала позволяет экономить массу времени, так, «Школьный портал» Подмосковья позволяет сэкономить педагогам минимум 20 часов за четверть, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Например, подготовка выписок с оценками для родителей раньше занимала до шести часов, а «Школьный портал» позволяет делать это меньше чем за два часа», - сказала Забралова.

Она также отметила, что портал позволяет экономить время и упрощает жизнь учеников и их родителей. Например, можно заниматься дистанционно, проходить тесты и анкетирования, а также узнавать актуальную информацию о домашних заданиях — все они отображаются в сервисе.

«Современные технологии не только упрощают образовательный процесс, но и делают его более насыщенным и интерактивным. Из «Школьного портала» о своих оценках, заданиях и расписании, а также школьных новостях родители и ученики узнают в режиме реального времени, экономя до четырех часов», - отметила Забралова.

«Школьный портал» — это единая точка доступа к образовательному пространству Московской области, которая была запущена в 2015 году.