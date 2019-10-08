РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 окт. Член Союза писателей России и композитор-песенник Наталья Говорова познакомила школьников Люберец со своим творчеством в рамках открытого урока, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Сотрудники библиотеки имени Есенина 7 октября провели открытый урок с учениками четвертого класса гимназии №44. Урок прошел в рамках регионального фестиваля детского творчества «Духовные стихи и иллюстрации к ним».

«Наталья Федоровна познакомила ребят со своими замечательными духовными стихами и песнями, привела много убедительных реальных фактов о важности нравственного поведения», – говорится в сообщении.

В свою очередь, четвероклассники задали гостье много непростых вопросов о православии. Их волновал вопрос о том, почему важно быть прихожанином, какие заповеди должны выполняться каждым человеком.

Разговор о вере было решено продолжить на экскурсии в Николо-Угрешском монастыре.