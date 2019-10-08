РИАМО – 8 окт. Главой Федеральной службы исполнения наказаний РФ назначен Александр Калашников, сообщается на официальном сайте ФСИН.

«Директор ФСИН России – Калашников Александр Петрович», – говорится в сообщении.

Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Предыдущего директора ФСИН – Геннадия Корниенко – освободили 3 октября от должности в связи с достижением предельного возраста.

По данным СМИ, Калашников родился 27 января 1964 года в городе Татарск Новосибирской области. С 1987 года работал в органах. Руководил УФСБ по Республике Коми, а также занимал пост начальника УФСБ по Красноярскому краю.