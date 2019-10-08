РИАМО - 8 окт. В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование о темпах обновления парка поездов столичной подземки, москвичам предложили рассказать, должно ли обновление проходить ускоренными темпами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня парк метро обновлен больше чем наполовину. С 2017 года на линии выходят современные поезда «Москва». Сейчас в подземке курсирует более тысячи таких вагонов. В них можно заряжать гаджеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути», – говорится в сообщении.

В обновленных поездах сделан сквозной проход по всему составу, зарядки для телефонов, предусмотрены широкие двери для маломобильных пассажиров, есть места для инвалидных колясок в голове поезда.

В текущем году в подземке появились поезда «Москва-2019» новой модификации. В них установлена современная система электродинамического торможения, которая делает остановку поезда плавной.

«Активный гражданин» — это интернет-площадка, на которой проводят голосований среди жителей столицы. Проект начал работу в 2014 году. На сегодняшний день в нем принимают участие присоединились 2,6 миллиона человек.