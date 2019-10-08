РИАМО - 8 окт. Строительство фондохранилища для 27 музеев в ТиНАО по проекту российского архбюро IQ начнется в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В комплекс переедут коллекции из запасников музея Великой Отечественной войны, Третьяковской галереи, музея Москвы, музея русского лубка и наивного искусства, музея Цветаевой, усадьбы в Кусково и Царицыно, музея обороны Москвы, мемориального музея Скрябина, галереи Нестеренко и другие», – отмечается в сообщении.

Комплекс будет состоять из четырех шестиэтажных зданий, где будут размещаться коллекции федеральных музеев, и четырехэтажного строения фондохранилища музеев Москвы. Визуально это будет единый архитектурный объем благодаря общему стилобату круглой формы и эксплуатируемым кровлям, плавно переходящим в пешеходную зону.

Общественное пространство планируют организовать таким образом, чтобы его можно было использовать в любое время суток: сделают игровые площадки и небольшую сцену для уличных представлений, разместят лавочки и арт-объекты. В стилобатной части разместится культурно-досуговый центр, зоны хранения экспонатов, административные и технические помещения, экспозиционные пространства и торговые галереи.

Участок, выделенный под строительство фондохранилища, занимает 4,74 гектара в поселении Сосенское и расположен вблизи Калужского шоссе недалеко от станций метро «Ольховская» и «Коммунарка». На прилегающей территории предусмотрено несколько парковок для туристических автобусов, такси и личного автотранспорта.

Строительство комплекса планируется начать в 2020 году.