РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 окт. Около 1 миллиона рублей переплаты за отопление вернула управляющая компания «ТТГ» жителям дома на Заводской улице в подмосковном Красногорске по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители дома №18 корпус 1 по Заводской улице обратились в надзорное ведомство с просьбой провести проверку соблюдения управляющей компанией обязательных требований законодательства. Они предположили, что стоимость отопления необоснованно увеличена.

«Жилищные инспекторы установили, что УК выставила собственникам помещений в доме плату за отопление в апреле и мае 2019 года, исходя из норматива потребления. Между тем, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, начисления следовало производить согласно показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии», – говорится в сообщении.

Госжилинспекция Московской области выдала предписание о проведении перерасчета после того, как выявила нарушение правил начисления платы за отопление.

«Госжилинспекция предписала управляющей компании в течение месяца устранить выявленные нарушения и произвести перерасчет. По истечении этого срока повторная проверка показала: перерасчет проведен, объемы потребления тепла скорректированы согласно показаниям прибора учета», – заключается в сообщении.

Итоговая сумма возврата собственникам 263 квартир и нежилых помещений составила 949 тысяч рублей, или в среднем более 3,5 тысячи рублей на квартиру.