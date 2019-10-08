РИАМО – 8 окт. Дети из центров содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» и «Спутник» смогли посетить выставку электроники «М.Видео Electronics Show 2019», говорится в сообщении пресс-службы страхового дома ВСК.

ВСК совместно с благотворительным фондом «Страна футбола» реализуют совместный социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов. И оба вышеуказанных детдома находятся под опекой фонда «Страна футбола», созданного известным российским вратарем Игорем Акинфеевым.

«Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала. Социальная ответственность – важная составляющая миссии нашей компании. Я надеюсь, что этот большой федеральный проект найдет народный отклик и поможет развитию юношеского, а в дальнейшем и всего российского футбола», - отметил председатель совета директоров страхового дома «ВСК» Сергей Алексеевич Цикалюк.

Юным спортсменам устроили насыщенную программу в киберзоне выставки устроили насыщенную программу. Так, были организованы состязания в современных видеоиграх — FIFA 20 и Mortal Kombat 11. Также для ребят устроили виртуальный футбольный симулятор, на котором они смогли продемонстрировать свои вратарские навыки.

Не обошлось и без игры с настоящим мячом — юные спортсмены показали чеканки. В завершении мероприятия каждый получил памятные подарки от страхового дома «ВСК» за киберспортивные успехи и командный дух.

В рамках соцпроекта «Пенальти» каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны поддержав талантливых футболистов.

«Фонд «Страна футбола» создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров. Я рад, что достигать этих целей мы будем вместе с одной из самых надежных страховых компаний страны – ВСК», - рассказал Игорь Акинфеев.

Чтобы принять участие в социальном проекте страхового дома и благотворительного фонда, при оформлении страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно лишь ввести специальный промокод PENALTY.

Более подробно узнать о социальном проекте можно на сайте страхового дома «ВСК».