РИАМО – 8 окт. На Бородинском поле под Можайском появится уникальная историческая гостиница, сообщил журналистам во вторник директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев.

«У нас в музее родилась идея, которую, я уверен, мы на 99% осуществим. Мы расширим площади для возможного приема гостей, не только реконструктуров, едет очень много желающих пожить на Бородинском поле. На базе лагеря мы планируем отремонтировать и сделать историческую гостиницу. Процесс запущен, одобрен на уровне министерства культуры (Московской области - ред.). Мы сделаем уникальную гостиницу, которая будет в историческом формате того периода жизни», – сказал Корнеев.

Он уточнил, что 12-13 октября на Бородинском поле состоится международный фестиваль «Москва за нами. 1941».

В 2019 году музею-заповеднику «Бородинское поле» исполняется 180 лет. Это старейший в мире музей, созданный на полях сражений. На площади почти 110 квадратных километров расположено свыше 300 памятников и памятных мест.