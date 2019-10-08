РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. Во вторник свой 90-летний юбилей отмечает труженица тыла Юлия Муханькова, проживающая в микрорайоне Климовск Подольска, ее поздравили с юбилеем и вручили поздравительный адрес от президента России, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Именинницу поздравили начальник территориального управления в микрорайоне Климовск Эмиль Акки и начальник Климовского управления социальной защиты населения Ольга Кузнецова.

«Юлии Ивановне были вручены поздравительный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина, памятные подарки от правительства Московской области и администрации городского округа Подольск», – говорится в сообщении.

Родилась Муханькова в Калужской области. В годы войны работала в колхозе. В 1948 году переехала в Климовск. Окончив ремесленное училище, устроилась работать на Климовский машиностроительный завод, где проработала более 45 лет.