РИАМО – 8 окт. Заслуженный юрист России, вице-президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Юрий Иутин умер в возрасте 68 лет, сообщает Федеральное агентство Новостей.

«Иутину удалось превратить нотариат в институт защиты прав в новых форматах общественных отношений. Главным приоритетом для Иутина всегда было общественное право. Он всегда отличался системным и ответственным подходом к решению самых сложных задач», – отмечается в материале.

Иутин, занимая пост вице-президента ФНП, курировал развитие Единой информационной системы нотариата, а также ее публичных онлайн-сервисов.

Кроме того, в сферу его интересов и компетенций входила программа поддержки нотариальной деятельности в малонаселенных и труднодоступных местностях страны. Он также занимался целым рядом других социально значимых вопросов.