РИАМО - 8 окт. Листва сакуры, которая расцвела в конце апреля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сменила расцветку на насыщенно-красную, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Речь идет о вишне Саржента, или вишне сахалинской. Гости могут увидеть легендарное дерево возле Субтропической оранжереи. Дерево стало главным фоном для фото и видео. Как признаются посетители, сейчас растение еще более эффектно, чем во время весеннего цветения», – отмечается в сообщении.

Родина вишни Саржента – Япония, Корея и Сахалин. Это стойкое растение способно быстро вырасти до 12 метров. Примечательно, что сакуру выращивают исключительно в декоративных целях – ее изумительно красивое цветение полностью компенсирует отсутствие съедобных плодов.

В зависимости от сортовых характеристик цветки на деревьях начинают распускаться в апреле-мае. Палитра цветения – от белоснежного до ярко-розового.