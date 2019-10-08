РИАМО – 8 окт. В городском округе Домодедово арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней студентки, злоумышленник на допросе сознался в содеянном, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следователем <...> 34-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней (часть 1 статья 105 УК РФ), а также по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отмечается в сообщении.

Пятого октября в городском округе Домодедово в частном доме нашли тело 17-летней девушки с множественными колото-резаными ранениями, а также следами удушения.

«Двое суток беспрерывной работы следователей и криминалистов, а также оперативных сотрудников полиции позволили установить и задержать причастного к убийству. Им оказался знакомый семьи погибшей», – уточняется в материале.

После задержания мужчина написал явку с повинной и на допросе рассказал следователю обо всех обстоятельствах и причинах, совершенного им преступления, пояснив, что убил девушку в ходе ссоры.

На допросе в качестве обвиняемого мужчина воспользовался статьей 51 Конституции РФ и отказался от дачи показаний. Назначено проведение ряда судебных экспертиз, планируется назначение психиатрической экспертизы.