РИАМО - 8 окт. В беседках и ротондах городских парков столицы осенью можно спрятаться от дождя или устроить красивую романтическую фотосессию, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«На первом месте располагается Ажурная беседка. Одна из самых живописных беседок города расположена в партерной части парка Горького, недалеко от главного входа. У молодоженов и влюбленных она пользуется особой популярностью. Сетчатый узор и восемь лир над арками беседки не оставят равнодушными любителей красивых снимков», – говорится в сообщении.

Беседка влюбленных в парке 50-летия Октября и Музыкальная беседка в Измайловском парке также отлично подойдут для фотосессий осенью. Еще одним местом, где можно сделать отличные снимки – ротонда 800-летия Москвы в Нескучном саду.

Также для романтического свидания или фотосессии подойдут две беседки в английском стиле – гарден-коттеджи в саду «Эрмитаж», павильоны «Миловида» и «Нерастанкино» в музее-заповеднике «Царицыно», ротонда «Храм воздуха» в усадьбе Свиблово, Зеленый бельведер в парке «Останкино» и Роматическая беседка в Лианозовском парке.

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