РИАМО - 8 окт. Прошедший пожароопасный сезон в Подмосковье был наиболее сложным за восемь лет, площадь возгораний в лесах составила около 1 тысячи гектаров, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

«Было 312 лесных пожаров, это почти в два раза больше среднегодовых значений. <...> Это самый сложный сезон за последние семь-восемь лет», - сказал Советников.

Он добавил, что общая площадь лесных пожаров составила около 1 тысячи гектаров, что почти на 800 гектаров больше среднегодовых значений. Больше всего пожаров зафиксировали в Ногинском лесничестве - 54 пожара на площади 61,52 гектара, Виноградовском - 47 пожаров на площади 16,65 гектара, Клинском - 30 пожаров на площади 56,62 гектара.