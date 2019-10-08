РИАМО – 8 окт. При рождаемости в России 1,6-1,8 миллиона детей в год 160-180 детей могут появиться на свет со спинальной мышечной атрофией, поэтому запущена специальная программа скрининга, сообщила журналистам во вторник декан педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Лидия Ильенко.

«Если мы с вами скажем, что в России рождается 1,6-1,8 миллионов детей в год, то, значит, где-то 160-180 детей могут родиться с этим тяжелым заболеванием», - сказала Ильенко.

Она также отметила, что у программы скрининга новорожденных на спинальную мышечную атрофию, которая сейчас стартовала в пилотном режиме, большое будущее и она будет поддержана органами власти.

Программа скрининга стартовала в трех перинатальных центрах Москвы.

Спинальные мышечные атрофии – это генетические заболевания, которые приводят к развитию слабости мышц и их атрофии.