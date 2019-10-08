РИАМО - 8 окт. Сто тысяч рублей и психотропные препараты стали добычей налетчиков на аптеку в столичном районе Строгино, злоумышленников оперативно задержали, сообщается на сайте МВД РФ.

«В аптеку, расположенную на Таллинской улице, ворвались двое мужчин в масках и, угрожая ножом фармацевту, потребовали открыть сейф и кассу. Злоумышленники забрали деньги, сильнодействующие лекарственные препараты и скрылись», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Еще двое сообщников ожидали нападавших на улице. В настоящее время все четверо подозреваемых задержаны, их заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Устанавливает их причастность к аналогичным преступлениям.