РИАМО - 8 окт. В Донском районе столицы неизвестный похитил у мужчины сумку, в которой находилось 7 миллионов рублей наличных, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию обратился безработный 40-летний гражданин, который заявил о грабеже в офисном здании на улице Шаболовка.

«Под предлогом продажи автомобиля он встретился с неизвестным, который открыто похитил у него сумку с денежными средствами в сумме 7 миллионов рублей, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере).