РИАМО - 8 окт. Прошедшая ночь заморозки были отмечены практически по всему Подмосковью, холоднее всего было в Чехове, там температура составила минус 1,9 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. По данным на 9 часов утра, минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила плюс 0,4 градуса – облака вновь уберегли столицу от заморозков.

«По области они (заморозки - ред.) были отмечены практически повсеместно. Холоднее всего было в Чехове, где температура упала до минус 1,9 – говорится в сообщении.

Циклон, кружащий над севером Европейской России, начинает заполняться, а ведущие потоки в атмосфере разворачиваются на западные румбы. Уже завтра в Москве начнется небольшое потепление.

В столице ночью температура будет от 0 до плюс 2 градусов, а днем теплый атмосферный фронт принесет облака и небольшие дожди, и показания термометров поднимутся до плюс 6-8 градусов. До конца текущей недели этот курс на тепло сохранится.

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