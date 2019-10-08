РИАМО – 8 окт. С января следующего года на российских вокзалах с поездами дальнего следования сделают бесплатным посещение туалетов, сообщает РИА Новости.

Накануне инициативу озвучили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

«С 1 января 2020 года (будет бесплатный вход – ред.). Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стало наличие регулярных обращений граждан на стоимость данных услуг. Примерно 20% от всех обращений, так или иначе, носили негативный характер в отношении стоимости услуги «санитарная комната», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, результаты анализа финансовых показателей на 87 вокзалах подтвердили, что данная услуга несет убыточность.

В пресс-службе разъяснили, что на 80 железнодорожных вокзалах эта услуга уже предоставляется бесплатно.

«Для формирования положительного имиджа дирекции и повышения уровня удовлетворенности посетителей вокзалов было принято решение о предоставления данной услуги на безвозмездной основе в санитарных комнатах, находящихся на балансе региональных дирекций», – подчеркнули в пресс-службе.

Накануне корпоративная газета РЖД – «Гудок» – со ссылкой на начальника дирекции железнодорожных вокзалов Георгия Геворкяна опубликовала информацию о том, что с этого времени посещение туалетов на всех 344 железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах станет бесплатным.