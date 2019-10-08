РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Комитет по физической культуре и спорту подмосковного Красногорска возглавил Алексей Кокурин, он сменил на этом послу Дениса Лопатина, сообщила глава городскогокруга Эльмира Хаймурзина.

Во вторник в Красногорске состоялось еженедельное совещание руководителей подразделений администрации муниципалитета. Вела заседание Хаймурзина.

«Рада вам представить нового начальника спорткомитета – Алексея Валерьевича Кокурина. Алексей Валерьевич давно работает в сфере спортивного менеджмента, имеет большой опыт муниципальной службы. Последнее его место работы – начальник управления по физкультуре и спорту города Ярославля. Надеюсь, что с приходом Кокурина мы придадим новый импульс развитию спортивной сферы Красногорска», – сказала Хаймурзина.

Глава муниципалитета отметила, что в Красногорске почти 100 тысяч жителей регулярно занимаются спортом. В округе функционируют 7 муниципальных спортивных учреждений и много коммерческих спортивных клубов.

«Пожелаем Алексею Валерьевичу создать такую структуру спортивных учреждений в Красногорске, которая соответствовала бы запросам жителей, и обратить внимание на наши школы олимпийского резерва, клубы, которые достойно представляют Красногорск и область на соревнованиях самых разных уровней», – подчеркнула Хаймурзина.

Кокурин отметил, что городской округ Красногорск славится своими спортивными достижениями.

«Есть, с чем работать и есть, что развивать. Постараюсь реализовать свои мысли, свои идеи. В первую очередь, нужно развивать те виды спорта, которые культивируются здесь, дать им импульс», – сказал Кокурин.

Один из путей популяризации спорта в Красногорске, который видит новый начальник спорткомитета, – работа в соцсетях и в целом в интернет-пространстве. Он отметил, что сам ведет свои соцсети и готов отвечать на вопросы и пожелания спортсменов и интересующихся этой сферой жителей.

У Кокурина два высших спортивных образования и одно в сфере государственного и спортивного администрирования. Он награжден грамотой президента России Владимира Путина за значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.