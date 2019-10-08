РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. Во вторник в шести домах Подольска отключили отопление из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что во вторник, 8 октября, в связи с ремонтными работами с 9:00 и до окончания работ, не будет подаваться отопление потребителям по адресам: улица Плещеевская, дома №№54, 54А, 56, 56Б, 58», – говорится в сообщении.

Также из-за ремонтных работ отопления не будет в доме №9 по улице Тепличная. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.