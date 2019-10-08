РИАМО - 8 окт. Около 1,7 тысячи человек искали лесники в Подмосковье в летний сезон, тем, кто отправляется в лес, нужно помнить, что с собой нужно брать заряженный телефон и питание, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

«Наши сотрудники принимали участие в поисках 1703 человек, нашли мы всех, но не всех живыми. Шестерых мы живыми не нашли», - сказал Советников.

Он отметил, что в лес необходимо надевать яркую одежду, брать телефоны с хорошей зарядкой, питание.