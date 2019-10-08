РИАМО - 8 окт. Жителям Подмосковья позволят самим срубить новогоднюю елку в специально подготовленных местах, стоимость этой услуги будет доступной, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

«Альтернатива - мы планируем дать гражданам возможность самим срубить елочку, на входе к питомнику предоставим топоры, точно будет в Дмитровском питомнике, он доступен неплохо», - сказал Советников.

Он отметил, что по стоимости это будет доступной услугой.