РИАМО – 8 окт. Сеть магазинов «ВкусВилл» откроет на своей территории аптеки в партнерстве с дальневосточной компанией «Монастырев», сообщает «Коммерсант».

«На первоначальном этапе стороны рассчитывают открыть на площадях «ВкусВилла» девять точек в Москве. Первые объекты должны заработать до конца 2019 года», – говорится в сообщении.

По мнению экспертов, затраты на открытие одной аптеки во «ВкусВилле» не превысят 1,5 миллионов рублей. В перспективе совместный проект может распространиться в регионы.

Сеть «Монастырев» располагается во Владивостоке и объединяет 48 точек. Ее оборот составляет 2,9 миллиарда рублей, а средняя выручка одной аптеки – около 60 миллионов рублей.

«ВкусВилл» активно тестирует новые форматы. Компания уже начала интегрировать в магазины зоны кафе, а также планирует развитие кулинарий «Парим-варим».