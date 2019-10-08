РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. В усадьбе «Ивановское» подмосковного Подольска 25 октября покажут дефиле и танцы в народных костюмах в рамках проекта «Наряжайся и танцуй-2», сообщается в группе «Истоки» в соцсети «ВКонтакте».

«В усадьбе «Ивановское» в ходе проекта «Наряжайся и танцуй-2» 25 октября в Каминном зале усадьбы «Ивановское» участники покажут дефиле и традиционную хореографию в народных костюмах. Начало в 18:30, вход свободный», - говорится в сообщении.

В ходе представления покажут, как зависит пластика народного танца от одежды, как костюм и танец взаимообогащают и дополняют друг друга. Одежда диктует движения, характерные для определенной местности. В программе – знакомство с танцевальной и материальной культурой разных поселений России. Подготовил проект Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки».