РИАМО - 8 окт. Дополнительные беспилотники для оперативного обнаружения лесных пожаров планируют закупить в Подмосковье, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

«Мы используем беспилотники, 38, в следующем году планируем еще семь закупить», - сказал Советников.

Он отметил, что беспилотники используют для оперативного обнаружения пожаров и ликвидации возгораний.

Советников также рассказал, что прошедшим летом в лесах Подмосковья обнаружили орхидеи и краснокнижные грибы.

«В этом году мы нашли несколько видов растений, которые давно в Московской области не встречались. Например, несколько видов орхидей, грибы краснокнижные. Кабанов много стало, по моим наблюдениям», - уточнил Советников.

Он отметил, что подмосковные животные, кроме ядовитых змей, не представляют опасности для граждан.