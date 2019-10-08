РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 окт. Две организации в подмосковном Красногорске нарушили порядок проведения электронного аукциона на поставку моторных, трансмиссионных и иных масел, смазочных материалов и технических жидкостей, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО «Фактор» на действия МБУ «Красногорская городская служба» и МКУ «Красногорский центр торгов» при проведении электронного аукциона на поставку моторных, трансмиссионных и иных масел, смазочных материалов и технических жидкостей для транспортных средств и техники МБУ «КГС».

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Фактор» обоснованной», – говорится в сообщении.

Московское областное УФАС России выдало МБУ «Красногорская городская служба» и МКУ «Красногорский центр торгов» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.