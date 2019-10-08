РИАМО - 8 окт. На всей Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) будет установлена инновационная система взимания платы, позволяющая водителям не останавливаться для оплаты проезда, однако, на развязке с трассой М-11 в Московской области поставят барьерные пункты, сообщил журналистам руководитель проекта ЦКАД-3 Виталий Шмаров.

«На самом ЦКАДе планируется внедрение современной, перспективной взимания платы безбарьерного типа. Но существующая система взимания платы М-11 оснащена барьерными пунктами. Поэтому для того, чтобы организовать сбор платы в пользу проезда по М-11, на обеих сторонах развязки будут организованы традиционные пункты выдачи талонов и взимания платы», - сказал Шмаров.

Он добавил, что развязка между ЦКАД и М-11 будет готова к второму кварталу следующего года. Вся работа на данном участке идет по графику без возникновения трудностей.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. В настоящее время строится 339 километров дороги, а общая протяженность трассы составит около 530 километров. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.