РИАМО – 8 окт. Авиасообщение России с Грузией может быть восстановлено в ближайшее время, сообщает Федеральное агентство новостей.
Авиасообщение между странами приостановлено с 8 июля этого года. Президент России Владимир Путин принял такое решение на фоне антироссийских акций в Тбилиси.
«Конкретных сроков я вам не назову сейчас, думаю, что в самое ближайшее время», – заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по итогам встречи с членами партии «Альянс патриотов Грузии».
По его словам, главная задача на данный момент состоит в том, чтобы «обеспечить безопасность».
«Политики отвечают за свое государство, за безопасность, силовые структуры, авиасообщение», – отметил Калашников.
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