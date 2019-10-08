РИАМО – 8 окт. Авиасообщение России с Грузией может быть восстановлено в ближайшее время, сообщает Федеральное агентство новостей.

Авиасообщение между странами приостановлено с 8 июля этого года. Президент России Владимир Путин принял такое решение на фоне антироссийских акций в Тбилиси.

«Конкретных сроков я вам не назову сейчас, думаю, что в самое ближайшее время», – заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по итогам встречи с членами партии «Альянс патриотов Грузии».

По его словам, главная задача на данный момент состоит в том, чтобы «обеспечить безопасность».

«Политики отвечают за свое государство, за безопасность, силовые структуры, авиасообщение», – отметил Калашников.