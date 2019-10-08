РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» обыграл латвийское «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде со счетом 2:1, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Матч между клубами «Витязь» и «Динамо» проходил 7 октября в Риге в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«В сложнейшей игре 7 октября подольский клуб вновь вырвал победу. В самой концовке встречи с латвийским «Динамо» точный молниеносный бросок Павла Чернова стал победным – 2:1», – говорится в сообщении.