РИАМО - 8 окт. Страховой дом «ВСК» завершил урегулирование убытка в связи со взрывом и пожаром на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин», компания выплатила страховое возмещение в размере 385 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

При проведении работ на палубе строящегося ледокола в непосредственной близости от цистерны, заправленной тяжелым топливом, 27 ноября 2018 года произошло воспламенение горючих паров и взрыв. В результате топливо разлилось из цистерны и начался пожар. Повреждение получили корпус судна и смонтированное оборудование. Пострадали двое рабочих.

«По результатам проведенных осмотров поврежденного судна и изучения документов, стоимость восстановления определена в размере 385 миллионов рублей. Событие признано страховым случаем. Страховое возмещение выплачено в полном объеме», - говорится в сообщении.

Как отметил председатель совета директоров страхового дома «ВСК» Сергей Цикалюк, качественное урегулирование страховых событий является одной из главных задач страховщика.

«Благодаря страхованию наши клиенты всегда могут рассчитывать на надежную защиту в случае непредвиденных обстоятельств. Полис ВСК позволяет получить компенсацию ущерба в сжатые сроки и возместить финансовые потери», – добавил Цикалюк.