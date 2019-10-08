РИАМО - 8 окт. Жителям Подмосковья стала доступна интерактивная карта, на которой отмечены передвижные прививочные пункты по вакцинации против гриппа.

Карта опубликована на официальном портале правительства Московской области. В мобильных пунктах жители региона смогут сделать прививку от гриппа вакцинами российского производства «Совигрипп» и «Гриппол плюс», защищающие от штаммов болезни, которые прогнозируют в наступающем холодном сезоне.

Дежурные автомобили отмечены на карте точками с надписью: «Передвижной прививочный пункт». Там же можно посмотреть их график работы в октябре, узнать от какого медучреждения региона организован пункт вакцинации и другую информацию.

Бригады медиков дежурят в оживленных местах – возле торговых центра, железнодорожных станций, автовокзалов, МФЦ и других местах массового пребывания людей.

Всем желающим сделать прививку от гриппа нужно взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр медика, который подтвердит отсутствие противопоказаний. Осмотр проводят в передвижном пункте.

В текущем году в Московской области запланировали привить свыше 3,6 миллиона человек. При этом, чуть меньше трети – порядка 1 миллиона – детей.