РИАМО - 8 окт. Более 100 тысяч пассажиров сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах вакцинации рядом со станциями метрополитена и Московского центрального кольца, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«За последнюю неделю к врачам в мобильных пунктах обратились более 22 тысяч человек. Мобильные пункты по вакцинации от гриппа у станции метро «Речной вокзал» стали лидером по числу привитых пассажиров. По итогам месяца от гриппа здесь привились почти 9 тысяч человек», – говорится в сообщении.

На втором по популярности месте - станция «Белорусская» Кольцевой линии метро. Прививку там сделали более 6 тысяч человек. Замыкает тройку лидеров станция МЦК Владыкино, где к медикам с начала вакцинации обратились уже около 5 тысяч человек.

Мобильные пункты вблизи станций метро и МЦК будут работать ежедневно до 1 ноября – в будни с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, а в воскресенье с 09:00 до 16:00. Прививку от гриппа можно сделать на 29 станциях метро и трех станциях МЦК.

«Уже четвертый год совместно с департаментом здравоохранения мы предлагаем пассажирам сделать прививку от гриппа рядом со станциями метро и МЦК. Такая вакцинация очень удобна, поскольку ее можно сделать по пути, что значительно экономит время. Количество привившихся постоянно растет: за последнюю неделю прививку получили более 22 тысяч человек, что на 47% больше, чем за первую», – отметила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Мобильная вакцинация проводится для всех граждан РФ, достигших 18 лет, с их письменного согласия. Перед прививкой каждый обратившийся проходит медицинский осмотр.

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