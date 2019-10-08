РИАМО - 8 окт. Из частной клиники в Москве тайно выписали актрису Анастасию Заворотнюк, которая лечилась от рака под вымышленной фамилией, сообщает kp.ru.

«Частный медицинский центр, где 48-летняя Анастасия Заворотнюк лечилась от онкологии последний месяц, больше не оказывает услуги пациентке», – говорится в сообщении.

По словам источника издания, актрису хотели выписать из клиники в понедельник, но решили, что лучше сделать это в субботу, чтобы привлечь меньше внимания.

Заворотнюк проходила лечение в больнице под вымышленной фамилией, ей также «поменяли» дату рождения.

Ранее СМИ сообщали, у актрисы диагностировали последнюю стадию рака мозга. Родственники и друзья актрисы на дают никаких комментариев по диагнозу и лечению Заворотнюк.

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