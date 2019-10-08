РИАМО - 8 окт. Одной из самых распространенных ошибок при оплате парковки в Москве в сентябре стал неправильный ввод государственного регистрационного знака автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«ГКУ «АМПП» просит автомобилистов быть внимательнее при оплате парковки. Зачастую владельцы автомобилей получают штрафы за неоплату парковки только из-за собственной невнимательности. Водители меняют местами буквы и цифры, вносят номер не полностью», – говорится в сообщении.

Кроме того, нередко автомобилисты паркуются на местах для грузовиков, где парковка легкового транспорта запрещена, или оплачивают парковку посте того, как истекут предназначенные для этого 5 минут.

Водителей просят быть внимательными при парковке и проверять введенную для оплаты информацию, а также следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты, расположенные на территории платных парковок.

Для удобства автомобилистов в новой версии приложения «Парковки Москвы» существует возможность исправлять ошибки, допущенные во время оплаты парковки. Так, с помощью функции «Изменить завершенную парковку» водитель может исправить государственный номер автомобиля и номер парковочной зоны, а также продлить истекшую парковку.