РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД в ходе рейда выявили 18 водителей, которые не пропустили пешеходов и неправильно оставили транспорт, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске с 1 по 6 октября отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленный на профилактику, пресечение и повышение безопасности на дорогах в области действия пешеходных переходов.

«За время рейда сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск привлечено к ответственности 10 водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, 8 водителей за нарушение правил остановки и стоянки вблизи пешеходного перехода. С участниками дорожного движения были проведены профилактические беседы по теме соблюдения правил дорожного движения», – говорится в сообщении.

Непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Подобные ДТП происходят все чаще, и их последствия весьма печальные. Зачастую водители, паркуя свой транспорт ближе разрешенных 5 метров, не отдают отчет в том, что загораживают пешеходам обзор, тем самым подвергая их жизнь опасности.

«В связи с ростом количества ДТП, связанных с наездом на пешеходов, с 7 по 13 октября Госавтоинспекция городского округа Подольск будет проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», – говорится в сообщении.