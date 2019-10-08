РИАМО - 8 окт. Вечером и ночью 10 октября будет сокращен интервал движения поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце, изменения вводятся из-за футбольного матча между сборными России и Шотландии, сообщается в WhatsApp-канале Московской железной дороги (МЖД).

«В четверг, 10 октября, «Ласточки» на Московском центральном кольце (МЦК) будут курсировать с минимальным пятиминутным интервалом до 01:00», – уточняется в сообщении.

Компания «РЖД» совместно со столичным метрополитеном сокращает время ожидания «Ласточек» в ночное время для обеспечения перевозки футбольных болельщиков.

Встреча сборных команд России и Шотландии пройдет на столичном стадионе «Лужники». Рядом со стадионом расположена одноименная станция МЦК.