РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. В подмосковном Подольске застройщик устранил нарушения в ходе строительства склада готовой продукции на улице Шамотная, его готовность составляет 50%, говорится в сообщении Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы надзорного ведомства завершили проверку склада готовой продукции, предназначенного для осуществления логистических операций, который возводится на улице Шамотная в Подольске. Инспекторы на объекте выявили нарушения требований технических регламентов и проектной документации. Застройщик устранил выявленные замечания в ходе проверки, представив подтверждающие документы.

«В настоящее время физическая готовность склада составляет 50%. На объекте ведутся работы по монтажу ограждающих конструкций, устройству полов и внешних инженерных сетей. Плановое завершение строительства объекта намечено на II квартал 2020 года», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком склада выступает ООО «НПП» Уральские минералы». По проекту, в трехэтажном здании склада площадью 11,5 тысяч квадратных метров предусмотрено несколько функциональных зон: складская зона, площади под аренду, а также технические и вспомогательные помещения. Общая вместимость склада составляет 7 345 тонн.