РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. С начала текущего года сотрудники полиции Люберец выявили на территории обслуживания 493 преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Актуальной остается борьба с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе с организованными формами. Сотрудниками управления на 28,1% больше выявлено преступлений данного вида в этом году. В 2019 году выявлено 493 преступления, а в 2018 году – 385», – говорится в сообщении.

Также проводится определенная работа по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Так всеми подразделениями полиции за 9 месяцев работы выявлено 23 преступления, что на уровне 2018 года.