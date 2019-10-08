РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Двое спортсменов из Подольска стали призерами первенства мира по тайскому боксу в Турции, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

С 28 сентября по 6 октября в турецкой Анталье состоялось первенство мира по тайскому боксу среди юниоров, в котором приняли участие подольские спортсмены в составе сборной России.

«Валерий Коваленко стал серебряным призером в весе свыше 91 килограмма. Среди девушек Анжелика Чистякова завоевала бронзовую медаль в весе 36 кг. Спортсмены являются воспитанниками спортивного клуба «Варяг» под руководством тренера Эдмонда Цатуряна», – говорится в сообщении.

Сборная России завоевала 28 золотых медалей в четырех возрастных категориях, опередив и турок, и тайцев, которые в предыдущие четыре года неизменно выигрывали общекомандный зачет первенства мира.