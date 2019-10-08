РИАМО - 8 окт. Тендер проведут на разработку проекта нового микрорайона в подмосковных Мытищах, строительство планируется начать в 2020 году, общая площадь микрорайона будет составлять 400 тысяч квадратных метров, пишет во вторник газета «Ведомости».

«Компания (ГК «Самолет» - ред.) планирует инвестировать в комплекс в Мытищах 29,5 миллиардов рублей. Строительство проекта начнется в следующем году и продлится 10 лет», – говорится в сообщении.

В данном проекте, суда по его масштабности, обязательно должна быть предусмотрена развитая инфраструктура. Издание уточняет, что новый микрорайон будет востребован при соблюдении этого условия, так как в жилищных комплексах часто не хватает именно инфраструктуры.

Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая подчеркнула, что на сегодняшний день в Подмосковье отмечается снижение спроса на новостройки. Но это временно явление, так как в столице цены растут, а значит покупатели скоро опять придут в города, расположенные рядом с Москвой и имеющие хорошую транспортную доступность.