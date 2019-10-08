РИАМО - 8 окт. Госкомпания Дом.РФ выставила на аукцион пять зданий общей площадью 29,4 тысячи квадратных метров на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, там располагалось министерство экономического развития России, пишет во вторник газета «Ведомости».

Ранее министерство переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-Сити». Минэкономразвития – первое ведомство, чьи объекты выставлены на торги.

«От продажи бывших зданий Минэкономразвития Дом.РФ планирует выручить не менее 2,7 миллиарда рублей. Эти здания потребуют дополнительных инвестиций на реконструкцию и замену коммуникаций», – говорится в материале.

Заявки потенциальных покупателей принимаются до 6 ноября. Торги планируется провести 11 ноября.