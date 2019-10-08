РИАМО - 8 окт. Диспансеризация в столичных парках в рамкам акции «Здоровая Москва» может охватить большее число детей в следующем году, сообщил журналистам во вторник руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Мы думаем на эту тему (детская диспансеризация - ред.), Диспансеризацию сейчас положено проходить ежегодно, мы рассчитываем, что и те полмиллиона придут в следующем году, к ним присоединятся и другие, в том числе расширение проекта всторону детства», - сказал Хрипун.

В этом году в павильонах обследовались более 5 тысяч детей.

За четыре месяца работы павильоны «Здоровая Москва» посетили порядка 500 тысяч человек. Они прошли первый этап диспансеризации. В частности, москвичи могли проверить уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, сдать общий анализ крови, определить сердечно-сосудистые риски, сделать ЭКГ и многое другое.