РИАМО - 8 окт. На предстоящих выходных в столице температура воздуха днем может прогреться до плюс 13-14 градусов, при этом ожидаются осадки в виде дождя, сообщила РИАМО во вторник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Теплая погода к нам вернется. К выходным дневная температура будет где-то градусов 13-14, ночи тоже будут теплыми. Но тепло придет с дождями, поэтому назвать погоду совершенно комфортной нельзя», – сказала Позднякова.

Ранее дежурный синоптик центра погоды «Фобос» сообщил, что в Москве минувшей ночью было зафиксировано плюс 0,5 градуса, что делает прошедшую ночь самой холодной с начала осени.

В Москве и Подмосковье во вторник существенных осадков не ожидается. Среднесуточная температура ниже многолетних значений на три градуса.

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