РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. С начала текущего года на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» произошло 939 краж, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«С начала года возросло количество краж, произошло 939, а в 2018 году – 881, из них краж из квартир в 2019 году всего 53, а в 2018- 43. Увеличилось количество грабежей, связанных с незаконным проникновением в квартиры – с 5 до 7», – говорится в сообщении.

В отчетном периоде сократилось количество раскрытых преступлений общеуголовной направленности. В текущем году раскрыли 1 776 краж, а в 2018 году – 1 907.