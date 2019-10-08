РИАМО – 8 окт. Средние цены на новостройки в России выросли с августа 2018 года по сентябрь 2019-го на 11,9%, причиной тому стал переход строительной сферы на проектное финансирование – эскроу-счета, пишет во вторник газета «Известия».

Исследование провели аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

«Средняя стоимость новостроек в российских городах выросла до 72,8 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Цены на вторичное жилье также увеличились – за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тысячи рублей за 1 квадратный метр», – говорится в материале.

Цены на жилье в новостройках растут опережающими темпами, что может быть вызвано увеличением издержек застройщиков, в том числе под влиянием произошедшего повышения НДС и происходящих изменений в законодательном регулировании долевого строительства.

Рост цен на квартиры завершится к декабрю, поскольку происходящие на рынке изменения, то есть переход на эскроу-счета, уже отразились на стоимости жилья. По оценке экспертов, в конце года стоимость 1 квадратного метра вторичной недвижимости составит примерно 66 тысяч рублей, новостроек – до 75 тысяч рублей.