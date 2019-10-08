РИАМО - 8 окт. Спектакль «Капакан», над которым работал художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров до своей смерти, будет выпускать его дочь Александра, премьера пройдет в декабре, сообщил руководитель театра Марк Варшавер.

«Александра Марковна не режиссер. «Капкан» станет для нее пробой, притом очень важной. Она посвящает завершение этого спектакля отцу. <…> То, что Александра Марковна займется спектаклем, абсолютно резонное решение. Она была с отцом рядом, когда он год писал эту пьесу. Произведение очень сложное. Он переписывал его 17 раз», - сказал Варшавер в интервью газете «Известия».

Он уточнил, что у дочери Захарова остались записи отца, рисунки каждой сцены. Худрук «Ленкома» практически доделал спектакль и даже сделал прогон.

«Поэтому Александре Марковне надо будет просто подчистить что-то, собрать. Она все знает. Мало того, играет в нем главную роль», - отметил Варшавер.

По его словам, премьера «Капкана» запланирована в театре на 2-3 декабря.

Он также добавил, что спектакли Захарова ни в коем случае не уйдут из репертуара театра, пока пользуются любовью и спросом у зрителей.